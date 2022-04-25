Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба «Правого сектора» в Новогродовке

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Вооруженные силы РФ, используя ракеты воздушного базирования, уничтожили штаб запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»*, расположенный в населенном пункте Новогродовка.
Такие данные сообщает Министерство обороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что в течение дня удары были нанесены по 27 военным объектам ВСУ. Среди них, помимо штаба, оказались четыре пункта управления и склад боеприпасов вблизи города Славянск.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
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