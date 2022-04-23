Минобороны РФ сообщило о сброшенных на позиции российских войск ампулах с неизвестным веществом

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Позиции ВС РФ на территории Украины 21 апреля подверглись
атаке со стороны украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны
России.
Согласно данным оборонного ведомства, военный беспилотник
ВСУ сбросил на российские войска емкость с ампулами. В колбах находилось
неизвестное вещество, которое должно было спровоцировать взрыв. В настоящий
момент сотрудники Вооруженных сил России проводят анализ состава.
Ранее в министерстве сообщили, что российские средства противовоздушной
обороны сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области.
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