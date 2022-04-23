Минобороны РФ сообщило о сброшенных на позиции российских войск ампулах с неизвестным веществом

Согласно данным оборонного ведомства, военный беспилотник

ВСУ сбросил на российские войска емкость с ампулами. В колбах находилось

неизвестное вещество, которое должно было спровоцировать взрыв. В настоящий

момент сотрудники Вооруженных сил России проводят анализ состава.