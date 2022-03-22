Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 1500 танков ВСУ с начала спецоперации

riafan.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Вооруженные силы России с начала специальной операции на
Украине уничтожили более 1500 танков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, всего украинская армия
потеряла 1547 бронемашин. Также ВС РФ ликвидировали 236 беспилотников, 185
зенитно-ракетных комплексов, а также 154 установки реактивной системы залпового
огня.

Также сообщается, что российские подразделения за минувшие
сутки продвинулись вперед на четыре километра, подойдя к населенному пункту
Новомихайловка. В то же время силы НМ ДНР освободили от украинских войск
Верхнеторецкое.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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