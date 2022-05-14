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    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 90 украинских националистов силами армейской авиации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 90 украинских националистов силами армейской авиации

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    Федеральное агентство новостей

    Воздушно-космические силы России в течение дня ликвидировали 90 украинских националистов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

    По информации ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 33 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.

    В министерстве отметили, что с начала спецоперации ВСУ потеряли 304 зенитных ракетных комплекса, 372 установки РСЗО, а также 1514 орудий полевой артиллерии.

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