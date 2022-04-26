Минобороны РФ сообщило итоги 62-го дня российской спецоперации на территории Украины

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Вооруженные силы РФ в 62-й день специальной военной операции на Украине продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Согласно данным Министерства обороны России, за день высокоточными ракетами были поражены 20 мест размещения личного состава и военной техники, четыре склада вооружения в районе Славянска и Дружковки, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона теробороны, а также две артиллерийские батареи.
В свою очередь авиация ВКС РФ нанесла удары по 33 военным объектам, в результате чего были ликвидированы 40 единиц бронетехники и около 200 националистов, ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска и три склада ГСМ и снарядов в Вольном Поле и Червонном.
Также в Минобороны добавили, что ракетным войскам удалось уничтожить две установки РСЗО в районе населенного пункта Березовка, один ЗРК «Бук-М1» в районе поселка Комар. Кроме них поражены пять пунктов управления, 81 место размещения живой силы и техники, восемь артиллерийских батарей.
Российские средства ПВО за день сбили шесть украинских беспилотников сблизи населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.
В военном ведомстве указали, что с начала СВО украинская армия потеряла 141 самолет, 110 вертолетов, 589 БПЛА, 272 ЗРК, 2588 танков и бронемашин, 292 установки РСЗО, 1124 орудий артиллерии и минометов, а также 2403 единицы военной автомобильной техники.