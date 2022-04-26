Минобороны РФ сообщило итоги 62-го дня российской спецоперации на территории Украины

В свою очередь авиация ВКС РФ нанесла удары по 33 военным объектам, в результате чего были ликвидированы 40 единиц бронетехники и около 200 националистов, ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска и три склада ГСМ и снарядов в Вольном Поле и Червонном.