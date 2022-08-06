Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских Су-25 за минувшие сутки

Воздушно-космические силы России за минувшие сутки уничтожили два украинских штурмовика Су-25, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, один из самолетов был ликвидирован в воздушном бою на территории Кировоградской области. Второй Су-25 сбили средствами противовоздушной обороны в Херсонской области.
Ранее в министерстве сообщали о массовом дезертирстве в трех бригадах ВСУ, дислоцированных в Николаевской области. Солдаты бросают позиции из-за огромных потерь.