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Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских Су-25 российскими средствами ПВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских Су-25 российскими средствами ПВО
Федеральное агентство новостей

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили еще два украинских боевых самолета в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили два штурмовика Су-25 ВВС Украины в небе над Харьковской областью. Кроме того, украинская авиация потеряла еще 11 беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Также зенитно-ракетные комплексы ВС РФ перехватили восемь ракет реактивных систем залпового огня противника в ЛНР, ДНР и под Харьковом.

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