Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских Су-25 российскими средствами ПВО

Как отметили в военном ведомстве, российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили два штурмовика Су-25 ВВС Украины в небе над Харьковской областью. Кроме того, украинская авиация потеряла еще 11 беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ДНР, Харьковской и Запорожской областях.