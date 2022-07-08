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Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух британских ракетных комплексов Harpoon под Одессой

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух британских ракетных комплексов Harpoon под Одессой
MC2 Austin Ingram/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили две установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon ВСУ в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, это оружие Киеву поставила Великобритания в рамках военной помощи. Установки были уничтожены в районе города Лиман в результате удара высокоточным оружием российских войск.

Ранее сообщалось, что союзные силы России и ЛНР уничтожили колонну наемников из Грузии в районе Северска в ДНР. Иностранные бойцы вели себя вызывающе, разъезжая в ночное время с включенными фарами в составе большой колонны.

минобороны рф Россия Украина
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