Вооруженные силы России уничтожили две установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon ВСУ в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, это оружие Киеву поставила Великобритания в рамках военной помощи. Установки были уничтожены в районе города Лиман в результате удара высокоточным оружием российских войск.
Ранее сообщалось, что союзные силы России и ЛНР уничтожили колонну наемников из Грузии в районе Северска в ДНР. Иностранные бойцы вели себя вызывающе, разъезжая в ночное время с включенными фарами в составе большой колонны.