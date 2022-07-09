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Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 75 украинских националистов под Николаевом

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 75 украинских националистов под Николаевом
Федеральное агентство новостей

Несколько десятков бойцов украинских националистических формирований было уничтожено в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки ликвидировали более 75 националистов. Помимо этого, противник лишился порядка 30 единиц бронетехники и специальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по ангару с американскими артиллерийскими орудиями М777. Также в результате атаки были уничтожены около 30 украинских военных.

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