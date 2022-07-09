Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 75 украинских националистов под Николаевом

Несколько десятков бойцов украинских националистических формирований было уничтожено в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки ликвидировали более 75 националистов. Помимо этого, противник лишился порядка 30 единиц бронетехники и специальных автомобилей.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по ангару с американскими артиллерийскими орудиями М777. Также в результате атаки были уничтожены около 30 украинских военных.