Минобороны РФ сообщило о выходе союзных войск непосредственно к Лисичанску

Согласно информации военного ведомства, подразделения союзных сил освободили от украинских войск территорию местного нефтеперерабатывающего завода, шахту Матросскую, а также Желатиновый завод и поселок Тополевка. Части ВС РФ и НМ ЛНР действуют уже в непосредственной близости от Лисичанска, подчеркнули в Минобороны.