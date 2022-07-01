Минобороны РФ сообщило о выходе союзных войск непосредственно к Лисичанску

Вооруженные силы России совместно с Народной милицией ЛНР подходят непосредственно к городу Лисичанск Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, подразделения союзных сил освободили от украинских войск территорию местного нефтеперерабатывающего завода, шахту Матросскую, а также Желатиновый завод и поселок Тополевка. Части ВС РФ и НМ ЛНР действуют уже в непосредственной близости от Лисичанска, подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что союзные войска России и ЛНР смогут полностью освободить Лисичанск от подразделений ВСУ в течение нескольких дней.