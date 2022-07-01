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Минобороны РФ сообщило о выходе союзных войск непосредственно к Лисичанску

Минобороны РФ сообщило о выходе союзных войск непосредственно к Лисичанску
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России совместно с Народной милицией ЛНР подходят непосредственно к городу Лисичанск Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации военного ведомства, подразделения союзных сил освободили от украинских войск территорию местного нефтеперерабатывающего завода, шахту Матросскую, а также Желатиновый завод и поселок Тополевка. Части ВС РФ и НМ ЛНР действуют уже в непосредственной близости от Лисичанска, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что союзные войска России и ЛНР смогут полностью освободить Лисичанск от подразделений ВСУ в течение нескольких дней.

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