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Минобороны РФ сообщило о росте числа дезертиров в рядах ВСУ

Минобороны РФ сообщило о росте числа дезертиров в рядах ВСУ
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины столкнулись с ростом числа дезертиров на фоне успехов российских войск, отметили в Минобороны РФ.

Как проинформировали в военном ведомстве, огромное количество украинских военнослужащих спасаются бегством из рядов ВСУ в Лисичанске. Более того, дезертируют целые подразделения противника, подчеркнули в МО РФ.

«Командование ВСУ скрывает вопиющие потери и неукомплектованность подразделений. Например, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующей в ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что союзные силы российских и луганских войск подошли непосредственно к границам города Лисичанск.

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