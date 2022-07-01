Минобороны РФ сообщило о росте числа дезертиров в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с ростом числа дезертиров на фоне успехов российских войск, отметили в Минобороны РФ.
Как проинформировали в военном ведомстве, огромное количество украинских военнослужащих спасаются бегством из рядов ВСУ в Лисичанске. Более того, дезертируют целые подразделения противника, подчеркнули в МО РФ.
«Командование ВСУ скрывает вопиющие потери и неукомплектованность подразделений. Например, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующей в ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности», — сказано в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что союзные силы российских и луганских войск подошли непосредственно к границам города Лисичанск.