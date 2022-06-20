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Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военному аэродрому ВСУ в Одесской области

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военному аэродрому ВСУ в Одесской области
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Российские военные при помощи ракет «Оникс» поразили военный аэродром ВСУ Арциз в Одесской области. В результате атаки была уничтожена станция управления ударными беспилотниками. 

Ликвидированная станция предназначалась для управления турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. Вместе с ней было ликвидировано еще два аппарата. Об успехах операции сообщил в понедельник, 20 июня, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

В ведомстве также сообщили о падении боевого духа в рядах ВСУ. По данным МО РФ, 800 украинских солдат отказались ехать в зону боевых действий в рамках ротации и обвинили командование в некомпетентности.

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