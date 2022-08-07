Минобороны РФ сообщило о новых успехах спецоперации на Украине

За минувшие сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й мехбригады в районе Очеретино, батальона 109-й бригады теробороны в районе Берестки ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах. Уничтожены: пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе Часова Яра ДНР, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачного ДНР.