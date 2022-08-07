Минобороны РФ сообщило о новых успехах спецоперации на Украине

Минобороны РФ сообщило о ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
На территории Харьковской ТЭЦ-3 и Карповского сада ударами ВКС РФ уничтожены пункты временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии, уничтожено свыше ста украинских военнослужащих.
Киев досрочно отправил на передовую мобилизованных граждан, проходивших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Также в окопы отправляются еще не закончившие реабилитацию после ранений солдаты ВСУ.
В Артемовске (ДНР) ударом ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й мехбригады ВСУ уничтожено до 130-ти военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожено до 70-ти военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники, принадлежавших гаубичной батарее 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Дзержинске (ДНР).
За минувшие сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й мехбригады в районе Очеретино, батальона 109-й бригады теробороны в районе Берестки ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах. Уничтожены: пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе Часова Яра ДНР, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачного ДНР.
В районе Вознесенска Николаевской области уничтожен арсенал, на котором находилось до 45 тонн боеприпасов, поставленных ВСУ странами НАТО.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в ДНР.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских БПЛА в Харьковской области, ДНР и Донецке. Также перехвачен один снаряд РСЗО в Харьковской области;