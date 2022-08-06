Минобороны РФ сообщило о массовом дезертирстве в трех бригадах ВСУ из-за огромных потерь

Массовое дезертирство наблюдается в рядах Вооруженных сил Украины на фоне огромных потерь, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие 59-й мотопехотной, 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты ВСУ отказались выполнять приказы командования и идти в наступление на Николаевском направлении. Они просто оставляют свои позиции, не желая продолжать сопротивление.
Ранее в министерстве сообщали об авиаударе по расположениям 63-й бригады ВСУ в Херсонской области.