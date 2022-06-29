Минобороны РФ сообщило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ из-за нехватки провизии

Ранее бойцы 30-й механизированной бригады ВСУ был уличены в пьянстве и употреблении наркотических веществ. Минобороны РФ утверждает, что моральное разложение в рядах украинской армии наступило после того как та начала нести тяжелые потери в Донбассе.