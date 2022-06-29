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Минобороны РФ сообщило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ из-за нехватки провизии

Минобороны РФ сообщило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ из-за нехватки провизии
Минобороны Украины

Нехватка провизии и боеприпасов заставила украинских солдат бросать оружие и покидать свои позиции под Лисичанском, сообщило Минобороны РФ.

Голод в ВСУ подрывает моральный дух украинской армии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По информации ведомства, солдаты ВСУ начали чаще жаловаться на нехватку оснащения и сухих пайков. 

Ранее бойцы 30-й механизированной бригады ВСУ был уличены в пьянстве и употреблении наркотических веществ. Минобороны РФ утверждает, что моральное разложение в рядах украинской армии наступило после того как та начала нести тяжелые потери в Донбассе.

ВСУ спецоперация Украина
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