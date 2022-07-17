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Минобороны РФ сообщило о массовом бегстве украинских силовиков из ДНР

Минобороны РФ сообщило о массовом бегстве украинских силовиков из ДНР
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украинская армия несет значительные потери в ходе боестолкновений с союзными силами НМ ЛДНР и российских войск в Донбассе.

В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики массово бегут из Донецкой Народной Республики на фоне больших потерь. Отмечается, что стрелковая рота 104-й отдельной бригады теробороны в полном составе бросила свои позиции в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью высокоточного оружия уничтожили склад хранения поставленных ВСУ противокорабельных ракет Harpoon в Одессе.

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