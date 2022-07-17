Минобороны РФ сообщило о массовом бегстве украинских силовиков из ДНР

В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики массово бегут из Донецкой Народной Республики на фоне больших потерь. Отмечается, что стрелковая рота 104-й отдельной бригады теробороны в полном составе бросила свои позиции в районе населенного пункта Верхнекаменское.