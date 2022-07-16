Минобороны РФ сообщило о бегстве солдат ВСУ с позиций в районе Артемовска

Отмечается, что сбежавшие с позиций вблизи Артемовска солдаты потребовали отправить их на запад Украины в рамках ротации.

«На фоне успешных действий российских Вооруженных сил и значительных потерь ВСУ украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе», — сказано в сообщении МО РФ.

Как сообщило военное ведомство, подразделения ВС РФ успешно продвигаются в указанном районе, тесня части украинской армии. В этой связи со своих позиций сбежали 45 бойцов 204-го батальона 241-й бригады украинской территориальной обороны.

Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно оставили позиции в районе города Артемовск на фоне наступления российских войск, рассказали в Минобороны РФ.