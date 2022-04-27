Минобороны РФ: силы ПВО в течение дня сбили шесть украинских беспилотников

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Подразделения российских войск ПВО продолжают решать задачи по защите наземных подразделений ВС РФ от атак и наблюдения силами украинской беспилотной авиации.
В течение 62-го дня спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российскими расчетами ПВО было сбито в воздухе шесть беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Комиссаровка, Козинка, Лозовая, Ленино, Бражковка и Колесниково. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Ранее RT сообщал, что части ракетных войск и артиллерии российской армии за минувшие сутки успешно выполнили 100 огневых задач.
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