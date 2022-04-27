Минобороны РФ: силы ПВО в течение дня сбили шесть украинских беспилотников

В течение 62-го дня спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российскими расчетами ПВО было сбито в воздухе шесть беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Комиссаровка, Козинка, Лозовая, Ленино, Бражковка и Колесниково. Об этом заявили в Минобороны РФ.