Минобороны РФ: российские войска за сутки ликвидировали более 100 националистов в ДНР

В сообщении военного ведомства говорится, что российские войска с помощью высокоточного вооружения поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что в результате ударов были ликвидированы более 100 националистов и десять единиц техники противника.