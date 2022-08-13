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Минобороны РФ: российские войска за сутки ликвидировали более 100 националистов в ДНР

Минобороны РФ: российские войска за сутки ликвидировали более 100 националистов в ДНР
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях, которые понес противник в результате ударов российских ВКС в ходе спецоперации на Украине.

В сообщении военного ведомства говорится, что российские войска с помощью высокоточного вооружения поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что в результате ударов были ликвидированы более 100 националистов и десять единиц техники противника.

Ранее стало известно, что ВС РФ вывели из строя пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Краматорска.

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