Минобороны РФ: российские войска за сутки ликвидировали более 100 националистов в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях, которые понес противник в результате ударов российских ВКС в ходе спецоперации на Украине.
В сообщении военного ведомства говорится, что российские войска с помощью высокоточного вооружения поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что в результате ударов были ликвидированы более 100 националистов и десять единиц техники противника.
Ранее стало известно, что ВС РФ вывели из строя пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Краматорска.