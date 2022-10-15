Новости05

Минобороны РФ: российские войска уничтожили военную технику ВСУ при попытке переправы через Оскол

Минобороны РФ: российские войска уничтожили военную технику ВСУ при попытке переправы через Оскол
Федеральное агентство новостей

Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали попытку ротной тактической группы ВСУ переправиться через реку Оскол в Харьковской области.

Российские войск нанесли удары при помощи артиллерии и сил армейской авиации, в результате было уничтожено более 30 украинских военных, два пикапа и четыре бронеавтомобиля.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.