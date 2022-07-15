Минобороны РФ: российские военные уничтожили переброшенную из Киева группу диверсантов

Переброшенная из Киева диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была уничтожена российскими военными в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Дементиевка. В результате боя пять диверсантов были уничтожены, еще десять взяты в плен. Отмечается, что ДРГ относилась к 242-му батальону 241-ой бригады территориальной обороны Киева.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинским военнослужащим, располагавшимся на территории судостроительного завода в Николаеве. В результате атаки было уничтожено более 350 военных и 20 единиц техники.