Минобороны РФ: российские военные уничтожили переброшенную из Киева группу диверсантов

Как отметили в военном ведомстве, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Дементиевка. В результате боя пять диверсантов были уничтожены, еще десять взяты в плен. Отмечается, что ДРГ относилась к 242-му батальону 241-ой бригады территориальной обороны Киева.