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Минобороны РФ: российские военные уничтожили переброшенную из Киева группу диверсантов

Минобороны РФ: российские военные уничтожили переброшенную из Киева группу диверсантов
Федеральное агентство новостей

Переброшенная из Киева диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины была уничтожена российскими военными в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Дементиевка. В результате боя пять диверсантов были уничтожены, еще десять взяты в плен. Отмечается, что ДРГ относилась к 242-му батальону 241-ой бригады территориальной обороны Киева.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинским военнослужащим, располагавшимся на территории судостроительного завода в Николаеве. В результате атаки было уничтожено более 350 военных и 20 единиц техники.

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