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Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и четыре БЛА

Минобороны РФ: российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и четыре БЛА
Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Средства ПВО России за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Четыре украинских БЛА также были сбиты в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ на ежедневном брифинге.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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