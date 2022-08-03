Минобороны РФ: российские миротворцы принимают меры для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе

Командование российских миротворческих сил находится в координации с азербайджанской и армянской сторонами и принимает меры для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, заявили в Минобороны РФ.
Ранее стало известно об эскалации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Азербайджанские военные, по словам Еревана, нарушили режим прекращения огня и объявили об операции «Возмездие».
В то же время в Баку в обострении обвинили Армению, сообщив о гибели одного азербайджанского военнослужащего. Позже в минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль нескольких высот в Нагорном Карабахе.