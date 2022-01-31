Минобороны РФ: российский Су-27 не нарушал воздушное пространство Эстонии

Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолетом Су-27 воздушного пространства страны 29 января.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что заявление эстонской стороны не соответствует действительности. Российский истребитель не мог нарушить границы этой прибалтийской республики, поскольку 29 января полеты авиации ВКС РФ не совершались над Балтийским морем.

Ранее эстонские военные заявили, что Су-27 якобы находился в воздушном пространстве страны менее одной минуты. По их мнению, он летел с выключенным транспондером.

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