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Командир ракетной батареи ВС РФ Алексей Зеленский проявил
высокое профессиональное мастерство в ходе проведения специальной военной
операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Расчет ракетной батареи под командованием Алексея Зеленского
осуществил точное огневое поражение важных военных объектов украинских
националистов, сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет стартовой батареи ракетного дивизиона нанес
прицельный ракетный удар по позициям украинских боевиков, в результате которого
было уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также
до 200 националистов», – сказано в опубликованном релизе.
В ходе повторного обстрела позиций противника батареей
Зеленского были уничтожены 2 вражеских вертолета, 8 топливозаправщиков и 23 украинских
боевика, отметили в российском военном ведомстве.