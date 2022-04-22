Минобороны РФ рассказало о подвиге лейтенанта Зеленского в ходе спецоперации на Украине

«Расчет стартовой батареи ракетного дивизиона нанес

прицельный ракетный удар по позициям украинских боевиков, в результате которого

было уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также

до 200 националистов», – сказано в опубликованном релизе.