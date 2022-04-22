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    Минобороны РФ рассказало о подвиге лейтенанта Зеленского в ходе спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ рассказало о подвиге лейтенанта Зеленского в ходе спецоперации на Украине

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    globallookpress.com Pravda Komsomolskaya Russian Look

    Командир ракетной батареи ВС РФ Алексей Зеленский проявил
    высокое профессиональное мастерство в ходе проведения специальной военной
    операции по демилитаризации и денацификации Украины.

    Расчет ракетной батареи под командованием Алексея Зеленского
    осуществил точное огневое поражение важных военных объектов украинских
    националистов, сообщили в Минобороны РФ.

    «Расчет стартовой батареи ракетного дивизиона нанес
    прицельный ракетный удар по позициям украинских боевиков, в результате которого
    было уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также
    до 200 националистов», – сказано в опубликованном релизе.

    В ходе повторного обстрела позиций противника батареей
    Зеленского были уничтожены 2 вражеских вертолета, 8 топливозаправщиков и 23 украинских
    боевика, отметили в российском военном ведомстве.

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