Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

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Еще трое российских военнослужащих проявили героизм в ходе
специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Майор Игорь Гуралев выполнял вместе со своим батальоном выполнял
задачу по обороне одного из аэродромов. Во время очередного артиллерийского
обстрела снаряды попали в ангар с техникой, вместе со своими бойцами Игорь спас
из огня более десяти единиц техники.
В ходе проведения операции по освобождению одного из
населенных пунктов от украинских националистов, капитан Дереник Темирханов,
организовал одновременное нанесение противнику ударов с фронта и флангов.
В ходе четырехчасового боя с превосходящими силами
противника его подразделение смогло добиться превосходства на поле боя. Во время сражения было уничтожено около 10
единиц вражеской бронетехники и примерно 100 националистов.
Еще одним героем стал младший сержант Алексей Коноваленко, который
выполнял задачу по прикрытию танкоопасных направлений в районе одного из
населенных пунктов. Ночью Алексей первым обнаружил колонну бронетехники
противника и открыл огонь по вражеским танкам. Во время боя он лично подбил ракетами
три танка нацбанд.