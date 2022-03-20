Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

Еще одним героем стал младший сержант Алексей Коноваленко, который

выполнял задачу по прикрытию танкоопасных направлений в районе одного из

населенных пунктов. Ночью Алексей первым обнаружил колонну бронетехники

противника и открыл огонь по вражеским танкам. Во время боя он лично подбил ракетами

три танка нацбанд.