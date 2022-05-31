Минобороны РФ рассказало о героизме старшины медслужбы Пидгурской в Донбассе

Так, в опубликованном сообщении МО РФ рассказывается о личном героизме и высоком профессиональном мастерстве старшины медицинской службы ВС РФ Галины Пидгурской. Она оказала помощь 20 раненным бойцам на поле боя и вынесла их из-под вражеского огня.