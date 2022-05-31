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Минобороны РФ рассказало о героизме старшины медслужбы Пидгурской в Донбассе

Минобороны РФ рассказало о героизме старшины медслужбы Пидгурской в Донбассе
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство обороны РФ рассказало о подвигах, совершаемых российскими военными в ходе спецоперации по защите республик Донбасса от украинских националистов.

Так, в опубликованном сообщении МО РФ рассказывается о личном героизме и высоком профессиональном мастерстве старшины медицинской службы ВС РФ Галины Пидгурской. Она оказала помощь 20 раненным бойцам на поле боя и вынесла их из-под вражеского огня.

«После окончания боя старшина Пидгурская организовала эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд», — говориться в публикации ведомства.

Подчеркивается, что жизни российских военных были спасены исключительно благодаря мастерству, смелости и собранности Галины Пидгурской.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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