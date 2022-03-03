Минобороны РФ раскрыло тайну «Z» и «V» на российской военной технике

Во время спецоперации силами Вооруженных сил России на Украине все обращают внимание на загадочные символы, нанесенные на российскую военную технику.

Российское оборонное ведомство в соцсетях рассказало, что означают буквы «Z» и «V», которые нанесены белой краской практически на всю технику, которая используется в специальной операции по защите населения республик Донбасса от агрессии киевского режима.

Оказалось все просто, но одновременно с этим имеет огромную смысловую нагрузку:

«Z» – «За победу»

«V» – «Сила в правде»

«V» – «Задача будет выполнена»

Отметим, что во многих российских городах автолюбители начали наносить на свой транспорт эти буквы, чтобы поддержать российских военных, которые сейчас заняты очень важной миссией.

Напомним, что военная спецоперация России на Украине началась ранним утром 24 февраля и направлена, прежде всего, на защиту мирного населения Донбасса от агрессивных действий Киева, а также на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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