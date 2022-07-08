Минобороны РФ продемонстрировало на видео работу истребителей Су-35С на Украине

Российский истребитель Су-35С совершил очередной боевой вылет в ходе спецоперации на Украине и ликвидировал вертолет и штурмовик противника.
Уникальные кадры боевого применения Су-35С позже опубликовало Минобороны РФ. На видео был запечатлен момент пуска ракет класса «воздух — воздух».
Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в результате воздушного боя был уничтожен один МиГ-29 украинской армии в районе Николаева и один штурмовик Су-25 над ДНР.
Телеканал RT сообщил, что усилиями российской авиации за последние сутки также было уничтожено 230 украинских солдат и склады с боеприпасами для трех бригад ВСУ.