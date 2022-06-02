Минобороны РФ: приток иностранных наемников на Украину практически иссяк

Министерство обороны РФ сообщило, что приток на Украину наемников из других стран с начала мая практически иссяк.
В МО России добавили, что большая часть воевавших за киевский режим наемников уничтожена, слишком низок был их уровень подготовки, сказалось и отсутствие опыта ведения боевых действий.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.