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Минобороны РФ: приток иностранных наемников на Украину практически иссяк

Минобороны РФ: приток иностранных наемников на Украину практически иссяк
Федеральное агентство новостей

Министерство обороны РФ сообщило, что приток на Украину наемников из других стран с начала мая практически иссяк.

В МО России добавили, что большая часть воевавших за киевский режим наемников уничтожена, слишком низок был их уровень подготовки, сказалось и отсутствие опыта ведения боевых действий.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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