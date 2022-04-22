Минобороны РФ предложило боевикам на заводе «Азовсталь» поднять белые флаги и сложить оружие

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Российские военнослужащие готовы ввести и обеспечить соблюдение
«режима тишины» для эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе боевиков,
согласных сложить оружие.
Предложение об эвакуации актуально и для гражданских лиц,
если таковые имеются на «Азовстали», сообщили в Минобороны РФ.
Сигналом к началу гуманитарной паузы должно послужить поднятие
белых флагов теми боевиками, которые готовы прекратить бессмысленное сопротивление.
Белые полотнища могут быть вывешены периметру или на отдельных направлениях «Азовстали»,
заявили в российском военном ведомстве.
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