Минобороны РФ предложило боевикам на заводе «Азовсталь» поднять белые флаги и сложить оружие

Сигналом к началу гуманитарной паузы должно послужить поднятие

белых флагов теми боевиками, которые готовы прекратить бессмысленное сопротивление.

Белые полотнища могут быть вывешены периметру или на отдельных направлениях «Азовстали»,

заявили в российском военном ведомстве.