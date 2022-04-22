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    Минобороны РФ предложило боевикам на заводе «Азовсталь» поднять белые флаги и сложить оружие

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ предложило боевикам на заводе «Азовсталь» поднять белые флаги и сложить оружие

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    MOs810 CC BY-SA 3.0 wikipedia.org

    Российские военнослужащие готовы ввести и обеспечить соблюдение
    «режима тишины» для эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе боевиков,
    согласных сложить оружие.

    Предложение об эвакуации актуально и для гражданских лиц,
    если таковые имеются на «Азовстали», сообщили в Минобороны РФ.

    Сигналом к началу гуманитарной паузы должно послужить поднятие
    белых флагов теми боевиками, которые готовы прекратить бессмысленное сопротивление.
    Белые полотнища могут быть вывешены периметру или на отдельных направлениях «Азовстали»,
    заявили в российском военном ведомстве.

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