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Минобороны РФ показало видео уничтожения военных объектов ВСУ ракетами «Калибр»

Минобороны РФ показало видео уничтожения военных объектов ВСУ ракетами «Калибр»
globallookpress/facebook.com/mod.mil.rus

Минобороны РФ обнародовало кадры ударов высокоточным оружием по местам дислокации украинских националистов.

В районе населенного пункта Березнеговатое в Николаевской области, а также в районе городов Константиновка и Краматорск в ДНР были поражены огневые позиции 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны.

Также сообщается, что в результате удара ракетами «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье были уничтожены украинские реактивные системы залпового огня.

В Харьковской области высокоточным ударом был полностью ликвидирован артиллерийский взвод американских гаубиц М777.   

По мнению американских аналитиков, США нечего противопоставить ракетам «Калибр», которые ВС РФ применяют в ходе спецоперации на Украине, сообщают Argumenti.ru.  

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