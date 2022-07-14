Минобороны РФ показало видео уничтожения военных объектов ВСУ ракетами «Калибр»

В районе населенного пункта Березнеговатое в Николаевской области, а также в районе городов Константиновка и Краматорск в ДНР были поражены огневые позиции 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны.