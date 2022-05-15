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    Минобороны РФ показало уничтожение понтонной переправы и подразделения ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ показало уничтожение понтонной переправы и подразделения ВСУ

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    prt scr tvzvezda.ru/ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

    Инженерные подразделения ВСУ навели понтонную переправу, но попали под артиллерийский удар российских военных. Как следствие, мост был уничтожен, отрезав пути к отступлению для уже перебравшихся на другой берег сил противника.

    Оказавшиеся в ловушке отряды ВСУ были нейтрализованы. Кроме того, ВС РФ смогли захватить часть украинской бронетехники.

    На видео с места событий, которое публикует телеканал «Звезда», можно увидеть работу российской артиллерии вдоль берега реки.

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