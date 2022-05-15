Минобороны РФ показало уничтожение понтонной переправы и подразделения ВСУ

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Инженерные подразделения ВСУ навели понтонную переправу, но попали под артиллерийский удар российских военных. Как следствие, мост был уничтожен, отрезав пути к отступлению для уже перебравшихся на другой берег сил противника.
Оказавшиеся в ловушке отряды ВСУ были нейтрализованы. Кроме того, ВС РФ смогли захватить часть украинской бронетехники.
На видео с места событий, которое публикует телеканал «Звезда», можно увидеть работу российской артиллерии вдоль берега реки.
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