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    Минобороны РФ показало на видео уничтожение украинских складов боеприпасов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ показало на видео уничтожение украинских складов боеприпасов

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    pixabay.com

    Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения
    украинских складов с боеприпасами и вооружениями, передает РИА Новости.

    Известно, что удар по складам был нанесен высокоточным
    артиллерийским оружием, наведенным на цель с помощью беспилотного летательного
    аппарата.

    На опубликованном видеоролике можно увидеть, как несколько
    снарядов попадают точно в ангары с оружием, вызывая пожар.

    Ранее Минобороны РФ заявило,
    что более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен в марте,
    отказавшись исполнять преступные приказы начальства.

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