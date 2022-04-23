Минобороны РФ показало на видео уничтожение украинских складов боеприпасов

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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения
украинских складов с боеприпасами и вооружениями, передает РИА Новости.
Известно, что удар по складам был нанесен высокоточным
артиллерийским оружием, наведенным на цель с помощью беспилотного летательного
аппарата.
На опубликованном видеоролике можно увидеть, как несколько
снарядов попадают точно в ангары с оружием, вызывая пожар.
Ранее Минобороны РФ заявило,
что более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины сдались в плен в марте,
отказавшись исполнять преступные приказы начальства.
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