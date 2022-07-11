Минобороны РФ показало на видео уничтожение пункта артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске

Минобороны РФ продемонстрировало уникальное видео с кадрами уничтожения временного пункта дислокации артиллерийского подразделения ВСУ.
Российские военные в воскресенье, 10 июля, атаковали при помощи высокоточных ракет пункт временной дислокации ВСУ в Славянске. Украинские солдаты скрывались в здании заброшенного керамического завода.
По данным Минобороны РФ, в результате атаки было ликвидировано около 100 человек личного состава и свыше тысячи снарядов к американским гаубицам М777 и около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».