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Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ми-8 со станциями «Рычаг-АВ»

Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ми-8 со станциями «Рычаг-АВ»
Vitaly V. Kuzmin CC-BY-SA-4.0

Минобороны РФ показало на видео работу экипажей ударных вертолетов Ми-8 в ходе спецоперации на Украине. Эти вертолеты оснастили средствами подавления работы систем ПВО противника. 

В ведомстве отметили, что у этих вертолетов нет аналогов в мире, поскольку у них широкий спектр гибких настроек. Благодаря «Рычагу» они надежно защищены от огня противника. В беседе с корреспондентом канала «Звезда» командующий экипажем Ми-8 сообщил, что система скрывает вертолет как невидимый щит.

«Нас противник не замечает, не видит», — рассказал командир.

Станция «Рычаг-АВ» обладает достаточной мощностью, чтобы «ослепить» электронику противника даже на дистанции в сотню километров. Эта система обеспечивает групповую защиту не только для авиации, но и наземной технике.

Ранее Ростех рассказал о работе системы радиоэлектронной борьбы российского производства. Отечественные комплексы РЭБ уже оставили ВС Украины «без глаз и ушей», передает RT.

ми-8 минобороны рф рэб Украина
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