Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ми-8 со станциями «Рычаг-АВ»

В ведомстве отметили, что у этих вертолетов нет аналогов в мире, поскольку у них широкий спектр гибких настроек. Благодаря «Рычагу» они надежно защищены от огня противника. В беседе с корреспондентом канала «Звезда» командующий экипажем Ми-8 сообщил, что система скрывает вертолет как невидимый щит.