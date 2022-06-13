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Минобороны РФ показало на видео пуск ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ

Минобороны РФ показало на видео пуск ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ
globallookpress/Russian Defence Ministry

Минобороны РФ в воскресенье, 12 июня, сообщило об уничтожении военного склада ВСУ с западными вооружениями. Склад был ликвидирован ракетами «Калибр».

Пуск высокоточных крылатых ракет с борта фрегата Черноморского флота после показали на видео. Запись от Минобороны РФ опубликовал на сайте телеканал «Звезда».

В ведомстве подтвердили, что в результате пуска был ликвидирован склад в районе Тернополя вместе с предоставленными украинской армии ударными установками от НАТО. 

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные «щелкают как орехи» военные склады ВСУ с западным оружием. Москва в очередной раз призвала Запад прекратить поставки летального оружия на Украину и пригрозила, что в противном случае конвои с техникой от НАТО станут для российской армии целью номер один. 

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