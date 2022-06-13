Минобороны РФ показало на видео пуск ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные «щелкают как орехи» военные склады ВСУ с западным оружием. Москва в очередной раз призвала Запад прекратить поставки летального оружия на Украину и пригрозила, что в противном случае конвои с техникой от НАТО станут для российской армии целью номер один.