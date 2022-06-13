Минобороны РФ показало на видео пуск ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ

Минобороны РФ в воскресенье, 12 июня, сообщило об уничтожении военного склада ВСУ с западными вооружениями. Склад был ликвидирован ракетами «Калибр».
Пуск высокоточных крылатых ракет с борта фрегата Черноморского флота после показали на видео. Запись от Минобороны РФ опубликовал на сайте телеканал «Звезда».
В ведомстве подтвердили, что в результате пуска был ликвидирован склад в районе Тернополя вместе с предоставленными украинской армии ударными установками от НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные «щелкают как орехи» военные склады ВСУ с западным оружием. Москва в очередной раз призвала Запад прекратить поставки летального оружия на Украину и пригрозила, что в противном случае конвои с техникой от НАТО станут для российской армии целью номер один.