Минобороны РФ показало на видео оставленный украинскими националистами укрепрайон

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Украинские националисты при отступлении с огневых позиций
бросили стрелковое вооружение, боевую технику, противотанковые комплексы и
гранатометы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных оборонным ведомством кадрах, снятых с коптера,
можно увидеть оставленный украинскими вооруженными формированиями укрепрайон.
Отступая, подразделения ВСУ также бросили более 20 тел погибших сослуживцев.
Примечательно, что укрепленный район имел множество
долговременных фортификационных сооружений, бронированных огневых точек, сеть
окопов и траншей, а также заглубленные бетонные бункеры.
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