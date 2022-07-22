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Минобороны РФ показало на видео боевую работу ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ

Минобороны РФ показало на видео боевую работу ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ
Globallookpress.com/MOD Russia

Подразделения Вооруженных сил России продолжают специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. О ходе мероприятия информирует Министерство обороны РФ.

Авторы Telegram-канала Zvezdanews опубликовали видео, на кадрах которого российские войска уничтожают замаскированные позиции украинских националистов с применением тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек».

Согласно информации Минобороны РФ, 24 термобарических заряда этой боевой машины способны охватить площадь до 40 000 квадратных метров.  

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