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Минобороны РФ показало на видео боевую работу Ка-52 по военным объектам ВСУ

Минобороны РФ показало на видео боевую работу Ка-52 по военным объектам ВСУ
MOD Russia/via Globallookpress.com

В Сети появились кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по военным целям Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео обнародовано Минобороны РФ.

Отмечалось, что авиаудары по опорным пунктам противника наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажам Ка-52 удалось ликвидировать украинский танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.

Вертолеты Ка-52 в ходе СВО продолжают показывать маневренность и скрытность, успешно нанося удары по военным объектам противника.

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