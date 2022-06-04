Минобороны РФ показало на видео боевую работу Ка-52 по военным объектам ВСУ

Вертолеты Ка-52 в ходе СВО продолжают показывать маневренность и скрытность, успешно нанося удары по военным объектам противника.

Отмечалось, что авиаудары по опорным пунктам противника наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением. Экипажам Ка-52 удалось ликвидировать украинский танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.

В Сети появились кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по военным целям Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео обнародовано Минобороны РФ.