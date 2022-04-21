Минобороны РФ показало кадры запуска баллистической ракеты «Сармат» с Плесецка

В военном ведомстве уточнили, что проведенный пуск — первый

в программе государственных испытаний. Президент РФ Владимир Путин поздравил

российскую армию с успешным запуском «Сармата» и подчеркнул, что у этого оружия

нет аналогов в мире. Он также отметил, что этот ракетный комплекс обеспечит

безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать Москве.