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    Минобороны РФ показало кадры запуска баллистической ракеты «Сармат» с Плесецка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ показало кадры запуска баллистической ракеты «Сармат» с Плесецка

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    Launch of Sarmat missile from Plesetsk space port

    Минобороны РФ показало кадры запуска межконтинентальной
    баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк.

    В военном ведомстве уточнили, что проведенный пуск — первый
    в программе государственных испытаний. Президент РФ Владимир Путин поздравил
    российскую армию с успешным запуском «Сармата» и подчеркнул, что у этого оружия
    нет аналогов в мире. Он также отметил, что этот ракетный комплекс обеспечит
    безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать Москве.

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