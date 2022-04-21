Минобороны РФ показало кадры запуска баллистической ракеты «Сармат» с Плесецка

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Минобороны РФ показало кадры запуска межконтинентальной
баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк.
В военном ведомстве уточнили, что проведенный пуск — первый
в программе государственных испытаний. Президент РФ Владимир Путин поздравил
российскую армию с успешным запуском «Сармата» и подчеркнул, что у этого оружия
нет аналогов в мире. Он также отметил, что этот ракетный комплекс обеспечит
безопасность России и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать Москве.
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