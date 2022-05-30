Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской батареи итальянских гаубиц

Военнослужащие ВС РФ с помощью высокоточного боеприпаса уничтожили огневую позицию гаубиц, которые были поставлены на Украину из Италии.
Представители Министерства обороны России опубликовали кадры уничтожения позиций ВСУ.
Отмечается, что позиции украинских вооруженных формирований были обнаружены российским беспилотником, после чего по ним был нанесен удар высокоточным боеприпасом.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.