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Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника «Фурия» комплексом «Стрела-10»

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника «Фурия» комплексом «Стрела-10»
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство обороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов противовоздушной обороны подразделений воздушно-десантных войск.

Сообщается, что при выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинской армии.  

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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