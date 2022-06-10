Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника «Фурия» комплексом «Стрела-10»

Министерство обороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов противовоздушной обороны подразделений воздушно-десантных войск.
Сообщается, что при выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинской армии.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.