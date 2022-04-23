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    Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ экипажами российских вертолетов Ка-52

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ экипажами российских вертолетов Ка-52

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    Минобороны России

    Министерство обороны опубликовало видео работы российских вертолетов
    Ка-52 в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

    На записи можно увидеть взлет боевых машин, а также моменты
    поражения бронетехники Вооруженных сил Украины, в частности, боевой машины
    пехоты и танка. Также был уничтожен опорный пункт ВСУ.

    Ранее в ведомстве сообщали о нормализации ситуации в
    освобожденном Мариуполе, жители которого теперь могут свободно передвигаться по
    улицам города, не опасаясь обстрелов со стороны националистических
    формирований.

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