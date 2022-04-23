Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ экипажами российских вертолетов Ка-52

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Министерство обороны опубликовало видео работы российских вертолетов
Ка-52 в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
На записи можно увидеть взлет боевых машин, а также моменты
поражения бронетехники Вооруженных сил Украины, в частности, боевой машины
пехоты и танка. Также был уничтожен опорный пункт ВСУ.
Ранее в ведомстве сообщали о нормализации ситуации в
освобожденном Мариуполе, жители которого теперь могут свободно передвигаться по
улицам города, не опасаясь обстрелов со стороны националистических
формирований.
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