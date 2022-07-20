Минобороны РФ показало кадры уничтожения базы «Правого сектора» в Запорожской области

Также в МО заявили о поражении крупного склада боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

В результате применения высокоточного оружия ликвидированы не менее 200 боевиков нацбата, заявлялось ранее в сообщении Минобороны.

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по базе украинского националистического батальона «Правый сектор»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в населенном пункте Камышеваха Запорожской области.