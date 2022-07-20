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Минобороны РФ показало кадры уничтожения базы «Правого сектора» в Запорожской области

Минобороны РФ показало кадры уничтожения базы «Правого сектора» в Запорожской области
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по базе украинского националистического батальона «Правый сектор»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в населенном пункте Камышеваха Запорожской области.

В результате применения высокоточного оружия ликвидированы не менее 200 боевиков нацбата, заявлялось ранее в сообщении Минобороны.

Также в МО заявили о поражении крупного склада боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

Ранее российские военные уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, сообщил RT.  

  • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
ВКС РФ правый сектор спецоперация
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