Минобороны РФ показало кадры уничтожения базы «Правого сектора» в Запорожской области

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по базе украинского националистического батальона «Правый сектор»* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в населенном пункте Камышеваха Запорожской области.
В результате применения высокоточного оружия ликвидированы не менее 200 боевиков нацбата, заявлялось ранее в сообщении Минобороны.
Также в МО заявили о поражении крупного склада боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.
Ранее российские военные уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, сообщил RT.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация