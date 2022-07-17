Минобороны РФ показало кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS в районе Красноармейска

По данным министерства, американское вооружение ВСУ было обнаружено в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Так, пресс-служба ведомства отметила, что подразделения ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования вывели из строя украинскую пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленную Киеву Пентагоном. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.