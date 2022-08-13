Новости04

Минобороны РФ показало кадры ударов российских «Аллигаторов» по опорным пунктам ВСУ

Минобороны РФ показало кадры ударов российских «Аллигаторов» по опорным пунктам ВСУ
Минобороны России

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли удары по опорным пунктам и бронетехнике Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

На видеозаписи, опубликованной представителями ведомства, можно увидеть взлет вертолетов, их продвижение к цели и момент запуска ракет.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщили об уничтожении американской РСЗО HIMARS на позициях украинских войск у Краматорска в ДНР.

ВКС РФ ВСУ минобороны рф спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.