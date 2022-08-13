Минобороны РФ показало кадры ударов российских «Аллигаторов» по опорным пунктам ВСУ

Ранее в министерстве сообщили об уничтожении американской РСЗО HIMARS на позициях украинских войск у Краматорска в ДНР.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника», — говорится в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной представителями ведомства, можно увидеть взлет вертолетов, их продвижение к цели и момент запуска ракет.