Минобороны РФ показало кадры спасения раненого офицера ВСУ, брошенного украинскими военными

Журналисты РИА Новости поделились

кадрами спасения тяжелораненого украинского офицера, которые предоставило Минобороны РФ. По его словам, военные ВДВ РФ нашли его спустя трое суток после получения ранения. Офицеру несколько

раз ставили капельницы и перевозили из одного медпункта в другой для оказания

квалифицированной помощи.