Минобороны РФ показало кадры спасения раненого офицера ВСУ, брошенного украинскими военными

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Российские военные спасли жизнь
раненному украинскому офицеру, которого бросили на поле боя сослуживцы.
Журналисты РИА Новости поделились
кадрами спасения тяжелораненого украинского офицера, которые предоставило Минобороны РФ. По его словам, военные ВДВ РФ нашли его спустя трое суток после получения ранения. Офицеру несколько
раз ставили капельницы и перевозили из одного медпункта в другой для оказания
квалифицированной помощи.
«Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала», — рассказал украинский военный.
Напомним, утром четверга, 24
февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации
специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство
народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
конфликта со стороны ВСУ.