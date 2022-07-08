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Минобороны РФ показало кадры работы саперов ЗВО в Харьковской области

Минобороны РФ показало кадры работы саперов ЗВО в Харьковской области
MOD Russia/via Globallookpress.com

Инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО) занимаются разминированием освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Харьковской области.

В сообщении военного ведомства РФ говорится, что российские саперы выезжают адресно по запросам местных жителей. Они разминируют автомобильные дороги, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья в регионе.

Отмечается, что военнослужащие перед началом работ проводят инженерную разведку. Только после этого они приступают к очистке местности от взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно, что саперы ВС РФ обнаружили 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин, у национального парка «Святые горы» в ДНР.

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