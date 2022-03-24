Минобороны РФ показало кадры работы комплекса «Бук-М3», сбившего два Су-25 ВСУ под Черниговом

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Минобороны России опубликовало кадры применения
зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3», сбившего два штурмовика Су-25 ВСУ под Черниговом.
Военнослужащие армии России в составе расчета зенитного
ракетного комплекса «Бук-М3» ликвидировали два штурмовика Су-25, принадлежащие ВСУ.
Российские зенитчики обеспечивали прикрытие колонны материально-технического
обеспечения под Черниговом. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Известно, что в процессе выполнения боевой задачи расчет российского
ЗРК засек украинский Су-25. Сразу после этого самолет врага был уничтожен. После
этого «Бук» должен был совершить противоогневой маневр, но по курсу появился
еще один штурмовик ВВС Украины. Солдаты ВС РФ моментально прикрыли
подразделения сухопутных войск и начали огонь на поражение по вражескому
летательному аппарату.
«Боевой расчет показал качественную подготовку, слаженные
действия в ходе реальных боевых действий. Мы перевелись в готовность в
указанном боевом секторе, была обнаружена воздушная цель, провели опознавание.
По команде на уничтожение был произведен пуск, цель была поражена», — заявил
командир расчета Сергей Овчаренко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.