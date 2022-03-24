Минобороны РФ показало кадры работы комплекса «Бук-М3», сбившего два Су-25 ВСУ под Черниговом

Известно, что в процессе выполнения боевой задачи расчет российского

ЗРК засек украинский Су-25. Сразу после этого самолет врага был уничтожен. После

этого «Бук» должен был совершить противоогневой маневр, но по курсу появился

еще один штурмовик ВВС Украины. Солдаты ВС РФ моментально прикрыли

подразделения сухопутных войск и начали огонь на поражение по вражескому

летательному аппарату.